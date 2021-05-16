شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير محافظ الفيوم يتفقد موقع انهيار جزء من منزل خالٍ من السكان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، الأحد، موقع انهيار جزء من منزل خالي من السكان يقع بشارع الجمهورية على بحر الزاوية بناحية درب الطباخين بمدينة الفيوم، دون وقوع أي إصابات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك بحضور نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم، ورئيس حي غرب.
ووجه محافظ الفيوم بفرض كردون أمني بمحيط المنزل بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لحين عرض الموضوع على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقريرها الفني والهندسي بشأن المنزل، والتأكد من سلامة المبنى.
كانت غرفة الأزمات بالمحافظة، قد تلقت إخطاراً مساء أمس بانهيار جزء من منزل خالي من السكان بشارع الجمهورية يقع على بحر الزاوية بدرب الطباخين بمدينة الفيوم، وعلى الفور أصدر محافظ الفيوم توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة تفقد موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.