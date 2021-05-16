شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 24 مقهى ومحل تجارى وتحرير 38 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها الميدانية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات اليومية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.
قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الفيوم شنت حملة مكبرة مساء أمس، لمتابعة إلتزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالاجراءات الوقائية والاحترازية، وكذا مواعيد الغلق المقررة، وإلتزام المواطنين بارتداء الكمامات، للحد من عدوي انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلي أن الحملة أسفرت عن غلق مقهيين أحدهما بناحية قرية مناشي الخطيب، والآخر بحي شرق مدينة الفيوم، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة وتقديم الشيشة لروادهما، فضلاً عن غلق وتشميع محل «بلايستيشن» بناحية حي شرق، ومحلين آخرين بحي غرب، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.
وفي مركز طامية، قاد ياسر جمعة رئيس المركز، حملة ليلية مكبرة مساء أمس، للمرور على المطاعم والمقاهي والمحال التجارية والورش، للتأكد من إلتزام أصحاب هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومواعيد الغلق المقررة، وكذا التأكد من إرتداء العاملين بها والمواطنين للكمامات الواقية، شملت شوارع المدينة والقري التابعة، وأسفرت عن غلق عدد ٧ مقاهٍ بطريق أسيوط الغربي وعزبة جرين، ومقهي بعزبة يحيى الشرقي، لتقديم الشيشة لروادها ومخالفة مواعيد الغلق المقررة، بالإضافة إلي غلق وتشميع عدد ٥ محال تجارية، ومحل «بلايستيشن» لمخالفة مواعيد الغلق، كما تم تحرير عدد ١٠ مخالفات لمواطنين لعدم إرتداء الكمامات، وتحرير عدد ٣٠ محضر إشغال متنوع.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلي أن الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة إطسا، بالتعاون مع مركز شرطة إطسا، قامت بحملة مكبرة مساء أمس، لمتابعة إلتزام المقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق، والتأكد من إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات، شملت الحملة شوارع وميادين مدينة إطسا، وأسفرت عن غلق وتشميع عدد 3 مقاهٍ ومصادرة محتوياتها، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، فضلاً عن تحرير عدد ١٨ مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع عدد ٢٢ حالة إشغال متنوع من الطرق العامة لتيسير الحركة المرورية.
أما في مركز سنورس، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة مساء أمس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، ورفع الإشغالات من حرم الطرق العامة، وغلق الأنشطة التجارية التي تخالف مواعيد الغلق المقررة «التاسعة مساءً» وقد أسفرت الحملة عن غلق عدد 2 محل تجاري لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، ورفع عدد 40 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين من حرم الطرق العامة، وتحرير عدد 10 مخالفات لمواطنين لعدم إرتداء الكمامات.