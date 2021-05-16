شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 24 مقهى ومحل تجارى وتحرير 38 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها الميدانية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات اليومية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الفيوم شنت حملة مكبرة مساء أمس، لمتابعة إلتزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالاجراءات الوقائية والاحترازية، وكذا مواعيد الغلق المقررة، وإلتزام المواطنين بارتداء الكمامات، للحد من عدوي انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلي أن الحملة أسفرت عن غلق مقهيين أحدهما بناحية قرية مناشي الخطيب، والآخر بحي شرق مدينة الفيوم، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة وتقديم الشيشة لروادهما، فضلاً عن غلق وتشميع محل «بلايستيشن» بناحية حي شرق، ومحلين آخرين بحي غرب، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.

وفي مركز طامية، قاد ياسر جمعة رئيس المركز، حملة ليلية مكبرة مساء أمس، للمرور على المطاعم والمقاهي والمحال التجارية والورش، للتأكد من إلتزام أصحاب هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومواعيد الغلق المقررة، وكذا التأكد من إرتداء العاملين بها والمواطنين للكمامات الواقية، شملت شوارع المدينة والقري التابعة، وأسفرت عن غلق عدد ٧ مقاهٍ بطريق أسيوط الغربي وعزبة جرين، ومقهي بعزبة يحيى الشرقي، لتقديم الشيشة لروادها ومخالفة مواعيد الغلق المقررة، بالإضافة إلي غلق وتشميع عدد ٥ محال تجارية، ومحل «بلايستيشن» لمخالفة مواعيد الغلق، كما تم تحرير عدد ١٠ مخالفات لمواطنين لعدم إرتداء الكمامات، وتحرير عدد ٣٠ محضر إشغال متنوع.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلي أن الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة إطسا، بالتعاون مع مركز شرطة إطسا، قامت بحملة مكبرة مساء أمس، لمتابعة إلتزام المقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق، والتأكد من إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات، شملت الحملة شوارع وميادين مدينة إطسا، وأسفرت عن غلق وتشميع عدد 3 مقاهٍ ومصادرة محتوياتها، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، فضلاً عن تحرير عدد ١٨ مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع عدد ٢٢ حالة إشغال متنوع من الطرق العامة لتيسير الحركة المرورية.

أما في مركز سنورس، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة مساء أمس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، ورفع الإشغالات من حرم الطرق العامة، وغلق الأنشطة التجارية التي تخالف مواعيد الغلق المقررة «التاسعة مساءً» وقد أسفرت الحملة عن غلق عدد 2 محل تجاري لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، ورفع عدد 40 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين من حرم الطرق العامة، وتحرير عدد 10 مخالفات لمواطنين لعدم إرتداء الكمامات.