شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة عن اعتداءات إسرائيل على فلسطين: يجب أن يتوقف القتال فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، التنديد باعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في فلسطين وغزة، حيث أكد منذ قليل على حتميه إيقاف الاعتداءات ووقف القتال على الفور.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة تغريدة عبر تويتر، قال فيها "إن العنف الحالي في غزة، لا يؤدي إلا إلى استمرار عمليات الموت والدمار، ويدمر أي آمال في التعايش والسلام، يجب أن يتوقف القتال على الفور"، مضيفاً "الأمم المتحدة تعمل الى جمع جميع الاطراف للوقف الفوري لاطلاق النار".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن انزعاجه الشديد لتدمير إسرائيل برجًا في غزة يضم مكاتب وسائل إعلام دولية، وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام، في بيان، إنّ جوتيريس شعر "بانزعاج شديد من تدمير غارة جوية إسرائيلية اليوم بنايةً شاهقةً في مدينة غزّة كانت تضمّ مكاتب للعديد من المنظّمات الإعلامية الدولية".

وأضاف أنّ الأمين العام أبدى "سخطه" بسبب "تزايد أعداد الضحايا المدنيّين، ولا سيّما مقتل 10 أفراد من نفس العائلة، بينهم أطفال، في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية".

ويضم البرج مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية من أبرزها مكتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، ومكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية في غزة.

وأورد تلفزيون فلسطين أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع حتى اللحظة إلى 145 شهيدا، وذلك بعد استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما.