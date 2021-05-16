شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن فلسطيني يوجه رسالة للرئيس السيسى من معبر رفح: نشكرك لأنك أبو العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مواطن فلسطيني رسالة للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك أثناء عبوره معبر رفح البرى بين مصر وفلسطين، حيث قال: "أشكر الشعب المصرى وعلى رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبو العرب، وحاضن الأمة العربية".

وأضاف المواطن الفلسطيني، داعيا الله أن يعطى الرئيس السيسى الصحة ويزيده قوة، فهو حاضن العرب، ولولا الرئيس السيسى لانتكس العرب جميعا، مشيرا إلى أن المصريين هم من يحافظون على الوطن العربى.