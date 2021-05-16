شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فلسطينيون يوجهون الشكر للرئيس السيسى على فتح معبر رفح البرى: أبو العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه عدد من المواطنين الفلسطنيين بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك على قراره بفتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلى على منازلهم.

وأكد الفلسطينيون أن الشعب المصرى دائما في صف القضية الفلسطينية، وهو من الشعوب التي تعلم قيمة القضية الفلسطينية وتدعمها بشكل دائم ومتواصل، ووجه المواطنون الشكر للشعب المصرى، وقال أحد الفلسطينيين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أبو العرب، وأنه حاضن العرب، ومصر الدولة الوحيدة التي تحافظ على الوطن العربى.