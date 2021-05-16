أخبار مصر

حصاد الوزارات.. الصحة: لن يتم تطعيم أى شخص دون تسجيل على الموقع وتلقى الرسالة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الصحة: لن يتم تطعيم أى شخص دون تسجيل على الموقع وتلقى الرسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة: لن يتم تطعيم أى شخص دون التسجيل على الموقع وتلقى الرسالة

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات تشغيل للثانية صباحا وغدا المواعيد الطبيعية

الرى تجرى عملية تطهير لمبنى الوزارة وتشدد على إجراءات النظافة

الزراعة: حماية الأراضى نجحت فى منع التعدى على الرقعة الزراعية بإجازة العيد

الصحة تطلق فرق التواصل لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بـ4 محافظات.. صور

التنمية المحلية تؤكد غلق شاطئ رأس البر: الصورة المنتشرة قديمة وغير صحيحة

القوى العاملة تعلن صرف 225 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ98 عاملا بسوهاج

القوى العاملة تعلن توفير 335 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بالسعودية

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا