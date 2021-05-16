أخبار مصر.. فتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطينى لاستقبال المصابين

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: فتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطينى لاستقبال المصابين





فتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطينى لاستقبال المصابين

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطينى لاستقبال المصابين.





الرئيس السيسى يصل العاصمة الفرنسية باريس

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مطار اورلي بالعاصمة الفرنسية باريس.

متحدث الرئاسة: قمة مصرية - فرنسية غدا فى قصر الإليزيه

كشف السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن عقد قمة مصرية فرنسية في قصر الإليزيه، صباح غد الإثنين.





مفتى الجمهورية: قيادتنا السياسية تؤمن بقضية القدس وتسعى لنصرة أهلها

أكد فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن المصريين والعرب يفخرون بالدور المصري الداعم للأشقاء الفلسطينيين فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها القضية الفلسطينية.





سفير مصر برام الله ينقل لرئيس الوزراء الفلسطيني رسالة تضامن للأشقاء الفلسطينيين

نقل السفير طارق طايل رئيس بعثة جمهورية مصر العربية فى رام الله، خلال لقاء عقد اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه، رسالة تضامُن من مصر، حكومةً وشعباً، للأشقاء الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى مقر إقامته فى العاصمة الفرنسية باريس

ينشر ”الخليج 365” فيديو لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر إقامته فى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومي 17 و 18 مايو الجاري على التوالي.





الصحة: لن يتم تطعيم أى شخص دون التسجيل على الموقع وتلقى الرسالة

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى وبرنامج "واتس اب" من توجه المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا دون التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص لتلقى اللقاح أو دون انتظار وصول رسالة للمواطنين بموعد ومكان تلقى اللقاح، حيث أن تلك المعلومات عارية تمامًا عن الصحة.





فلكيا.. وقفة عرفات الاثنين 19 يوليو وعيد الأضحى الثلاثاء

كشفت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 10 يوليو ( اليوم التالى ليوم الرؤية ) .





فريق من الهلال الأحمر المصرى يستعد لاستقبال جرحى فلسطينيين بمعبر رفح

أعلن فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، اليوم، فى بيان له تواجد فريق الهلال الأحمر المصري في معبر رفح استعداد لاستقبال المصابين فى أى وقت، وتابع البيان، أنه تم تكوين فريق استجابة علي مدار 24 ساعة في مقر الهلال الأحمر المصري.





الرئيس السيسى فى باريس.. أفريقيا محور العلاقات المصرية الفرنسية.. إنفوجراف

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مطار أورلى بالعاصمة الفرنسية باريس، فى زيارة لفرنسا للمشاركة في مؤتمرى باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وتمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذان سيعقدان يومي 17 و 18 مايو الجاري على التوالي.





القومى للطفولة ينجح فى إحباط زواج 5 أطفال خلال عيد الفطر بالمنيا والغربية

أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن إحباط 5 حالات زواج لأطفال لم يبلغن السن القانونية بمحافظتى "الغربية والمنيا"، خلال عيد الفطر المبارك.





بدء استقبال مصابى غزة عبر معبر رفح تضامنا مع الشعب الفلسطيني.. فيديو

بدأ منذ قليل، عملية استقبال المصابين من الشعب الفلسطيني، نتيجة للغارات الإسرائيلية على القطاع، في معبر رفح، وذلك بعد إعلان مصر رسمياً قرارها بفتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين.

ارتفاع شهداء غزة لـ33 بينهم 8 أطفال و12 إمرأة فى قصف إسرائيلى فجر اليوم

أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، عبر حساب الوزارة بموقع وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ارتفاع عدد الشهداء جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى شارع الوحدة وسط مدينة غزة فجر اليوم إلى 33 شهيدا من بينهم 12 سيدة و8 أطفال، بالإضافة إلى 50 إصابة بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات.





جهود حثيثة للقاهرة لوقف التصعيد الإسرائيلى وحقن الدماء الفلسطينية.. فتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الفلسطينيين لاستقبال المصابين.. وتحركات دبلوماسية مكثفة بمجلس الأمن والبرلمان العربى لجلسة طارئة لبحث التصعيد

مصر دولة وشعبًا لم تتقاعس يومًا عن تقديم الدعم والاضطلاع بمسئولياتها تجاه قضايا أمتها بصفة عامة وقضية فلسطين بصفة خاصة، واستمرارا لهذا الدور الريادى قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطينى لاستقبال المصابين، يأتى هذا القرار فى سياق الدعم الإنسانى للفلسطينيين، وتم إرسال فرق طبية لشمال سيناء لمساندة مصابى الأحداث الجارية بفلسطين وتم رفع حالة الاستعداد لخدمات الطوارئ وتقديم المساعدات الطبية والنفسية والإغاثية لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق.