شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى تطالب بتغطية بالوعة في مدينة الحرفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة لما جاء إلى خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا"، للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين، أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على شكوى أرسلت من القارئ "خالد العاطى"، تحت عنوان "غطاء بالوعة مختفى منذ 3 أيام بمدينة الحرفيين حى الزهور مدينة السلام".

جاء في الرد أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى أفادت بأنه تم تركيب الغطاء فى حينه، وتمت إزالة أسباب الشكوى.

وتأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.