وزيرا السياحة والطيران يلتقيان وزير الإمارات لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة

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القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم الأحد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بالدكتور أحمد بالهول الفلاسى وزير دولة الإمارات العربية المتحدة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمُكلف بملف السياحة بالدولة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة والطيران.

جاء ذلك ضمن اللقاءات الرسمية التى تم عقدها على هامش مشاركة وزيرى السياحة والآثار والطيران المدنى فى فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربى للسياحة والسفرATM 2021 والذى يعُقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجارى بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء، قدم الوزير الإماراتى الشكر للوزيرين على حرص مصر على المشاركة في الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM 2021، مقدماً أيضاً التهنئة للدكتور خالد العناني على النجاح الذى حققه موكب نقل المومياوات الملكية والذى كان حديثاً استثنائيا أشاد به العالم.

وتناول اللقاء الحديث عن تجربة دولتى مصر والإمارات العربية المتحدة فى احتواء أزمة كورونا وتداعياتها وما قاموا به من جهود لتعافى القطاع السياحى بهما، حيث أشار الدكتور خالد العنانى إلى تبنى البلدين نهج وسياسة واحدة فى استئناف حركة السياحة الى بلادهم فى ظل تداعيات هذه الأزمة، حيث حققا المعادلة الصعبة بين الحفاظ على الصناعة واستمرارها والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين بكل منهما.

وأضاف الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن المطارات المصرية تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها عالميا من قبل منظمات الصحة والطيران العالمية حيث نقل رسالة طمأنة بسلامة الإجراءات الاحترازية التى تتم فى المطارات المصرية وشركات الطيران المصرية فى جميع مراحل السفر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بما يوفر رحلة سفر آمنة لجميع ضيوف مصر.