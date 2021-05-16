شكرا لقرائتكم خبر عن معايير الالتحاق برياض الأطفال فى المدارس الرسمية التجريبية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ خلال الفترة المقبلة، المديريات التعليمية فى تلقى طلبات التقدم للعام الدراسى المقبل بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات "التجريبيات سابقا"، وتوجد معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية، ”الخليج 365” يستعرض فى التقرير التالى معايير القبول.

ـ التقديم يتم إلكترونيا على موقع المديريات التعليمية.

ـ من المقرر أن يبدأ التقدم بداية من 1 يونيو ويستمر لمدرة شهر.

ـ يختار ولى الأمر رغبتين أثناء ملء البيانات إلكترونيا.

ـ يلتزم ولى الأمر بالتقديم وفق بياناته المدونة فى بطاقة الرقم القومى.

ـ الاختيار يتم بشكل إلكترونى من خلال تنسيق يتم على مراحل متعددة.

ـ القبول للطفل الأكبر سنا.

ـ يبدأ التقديم من سن 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم.

ـ لا يقبل طفل سنه تخطى الـ" 6 سنوات.

ـ تقدم المدارس التجريبية نفس مستوى الخدمة التعليمية فى المدارس الخاصة.

ـ تلتزم الوزارة بقبول كل من تخطى سن 5 سنوات فى 1 أكتوبر 2021.