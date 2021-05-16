شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه باستمرار غلق الكافيهات والمقاهى المخالفة لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن حملات أجهزة المحافظة على الكافيهات والمطاعم مستمرة طوال أجازه العيد وعقب الأجازة، وذلك لإلزام الجميع بالحفاظ على الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام الكافيهات والمقاهى بمنع تقديم الشيشة، وتطبيق التباعد الاجتماعى.

وأضاف محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه في حالة مخالفة المقاهى أو الكافيهات للإجراءات المعلنة وقيامها بتقديم الشيشة، سيتم مصادرة محتويات المنشأة وغلقها فورا وتشميعها لمدة شهر، بالإضافة إلى تحرير المحاضر الخاصة بالغرامة والغلق تنفيذا للقانون، محذرا أصحاب المقاهى من التهاون بالقانون وعدم تنفيذ الإجراءات المعلنة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد اللواء خالد عبد العال، أنه سيتم التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية، والوقائية، وأن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، لحماية صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، مع استمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في العاصمة لإعادة الوجه الحضاري إليها، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع، والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها، وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط .