"بدء انخفاض الحرارة".. الأرصاد: رياح شمالية بدأت في تلطيف الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه بعد أن شهدت العديد من المحافظات ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، وسجلت محطة أرصاد القاهرة 40 درجة، والأقصر 42 درجة، وأسيوط 42 درجة، والخارجة 43 درجة تحت تأثير الرياح الجنوبية، بدأت الرياح الشمالية تنشط منذ قليل.

وأضافت الهيئة أن تلك الرياح، ساعدت بالفعل في انخافض درجات الحرارة تدريجيًا.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس الاثنين، حيث يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس خلال فترات الليل، يكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت الهيئة أن الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الغد عبارة عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.