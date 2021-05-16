مسافة عطارد والشمس 22 درجة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غدا الإثنين الموافق 17 مايو 2021.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في أن كوكب عطارد سيكون في أقصى استطالة شرقية له، حيث تبلغ المسافة القوسية بينه وبين الشمس 22 درجة.

وأوضح أن هذا هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة، لافتاً إلى ضرورة أن تكون السماء صافية وخالية من الغيوم والسحب وبخار الماء للتمكن من رؤية ومشاهدة هذه الظاهرة بوضوح.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر مايو الحالي، 7 ظواهر فلكية، بدأ أولها باقتراب القمر والمشتري وزحل قبل شروق الشمس، وعطارد والزهرة بعد الغروب، على أن تختتم يومي 30 -31 مايو باقتران القمر مع كوكب زحل.