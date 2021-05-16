استعجال التحريات حول اتهام سائق دليفري بدهس طفل في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، سرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام سائق دليفري بدهس طفل أثناء سيره في الشارع مع والدته بنطاق منطقة التجمع الأول، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول، إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول طفل يدعى " يس"، 8 سنوات في حالة خطيرة إثر قيام سائق دليفري تابع لأحد المطاعم الشهيرة بدهسه أثناء سيره في الشارع مع والدته، ثم لاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفل كان يسير بجانب والدته بالقرب من منزلها وقت حدوث الحادث، وأنها فوجئت بأن سائق الديلفيري الذي كان يسير عكس الاتجاه بسرعة كبيرة دهس الطفل وهرب من مكان الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية نجحت قوة أمنية في ضبطه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.