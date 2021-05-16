بمشاركة الأمن المركزي.. الشرطة تستهدف أوكارا وبؤرا إجرامية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

استهدفت الحملة الأوكار والبؤر التى تأوى العناصر الإجرامية بقرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن ضبط متهمين -لأحدهما معلومات جنائية- في قضيي مخدرات وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

كما تم ضبط قطعتي سلاح أبيض، وتنفيذ 2115 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.