التحريات: المتهم بالنصب على المواطنين بالمرج أوهمهم بقدرته على استبدال العملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشف تقرير تحريات المباحث حول اتهام عاطل بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، أن المتهم أوهم ضحاياه من المواطنين بقدرته على استبدالها بالعملات الأجنبية، بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفي، وأشارت التحريات أن المتهم تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي وتغيير العملات المصرية بالعملات الأجنبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على استبدالها بالعملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وعُثر بحوزة الأول على (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - 2 سلاح أبيض - مبالغ مالية محلية وأجنبية - كروت وأكلاشيهات مزورة).

وبمواجهة الأول بالتحريات اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأقر الثاني بتقابله مع الأول للاتفاق على استبدال مبالغ مالية خارج نطاق السوق المصرفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.