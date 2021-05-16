بأسلوب المغافلة.. تجديد حبس مسجل خطر بتهمة سرقة الشقق السكنية بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق والغرف السكنية بأسلوب "المغافلة" بدائرة القسم.

وكانت تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة المعينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية "له معلومات جنائية" وبحوزته مبلغ مالي وعدد 5 هواتف محمولة ماركات مختلفة مجهولين المصدر.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق والغرف السكنية بالمنطقة سكنه بأسلوب "المغافلة"، وأمكن التوصل إلى 2 من المجني عليهم.

وأضاف بأن باقى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقات أخرى "جارى التوصل لمالكيهم".

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة وأقرا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.