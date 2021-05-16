شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط 112 ألفا و637 مخالفة عدم ارتداء الكمامة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، ضبط 112 ألفا و637 مخالفة عدم ارتداء الكمامات الواقية، وذلك في حملات أمنية خلال أسبوع.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد نجحت في ضبط 112 ألفا و637 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، من بينهم 112 ألفا و290 شخصا قام بالتصالح وسداد الغرامة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 347 شخصا لم يسددوا الغرامة، كما تم غلق 18 ألفا و486 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، فضلا عن ضبط 3111 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.

جاء ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار الفيروس.