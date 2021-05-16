شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأقصر»: بدء عودة الطلاب المغتربين للمدن الجامعية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأحد، بدء عودة الطلاب المغتربين إلى المدن الجامعية، غداً الأثنين، استعداداً لانطلاق امتحانات نهاية العام الجامعى، والتى مقرر لها أن تبداً 12 يونيو القادم ولمدة 3 أسابيع، مع استئناف الدراسة بنظام التعليم الهجين، خلال الأيام القليلة القادمة حتى بدء الامتحانات، مشيراً إلى أن جداول الامتحانات تم رفعها على مواقع الكليات قبل اجازة عيد الفطر.

وأضاف «عزوز» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم تخصيص غرفة عزل بكل كلية من كليات الجامعة للتعامل مع أي حالة مشبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه تم توفير بوابات تعقيم آلية تحتوى على أربع رشاشات تعقيم، بالإضافة إلى أنه تم توفير مواد التطهير والتعقيم بجميع الكليات.