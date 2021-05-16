شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية : شهدنا استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا وزير الخارجية سامح شكري، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس.

وقال شكري، أمام مجلس الأمن، «شهدنا استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس المحتلة ولم يراع الاحتلال الإسرائيلي حرمة الشهر الفضيل ولا حرمة عيد الفطر، مما أغضب الملايين حول العالم»، مضيفا أنه «بعد 42 عاما على إطلاق عملية السلام، لم تقدم إسرائيل شيئا».

وشدد شكري، على ضرورة حل الدولتين، وأنه السبيل الوحيد للسلام بين الفلسطينين والإسرائيليين، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق السلام دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأعلن وزير الخارجية المصري، أنا التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ مما وصفه بأنه «عملية تهجير ممنهجة جرت في حي الشيخ جراح بالقدس»، داعيا إلى ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي في ظل إشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية.