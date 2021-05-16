شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الغربية» يجتمع بمديري المستشفيات لمناقشة خطة العمل بعد إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الأحد، اجتماعًا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة عبر تقنية الـ«لفيديو كونفراس».

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر، والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مع تكثيف المتابعة على الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق المتحركة بالأماكن المختلفة وفقاً للخطة الموضوعة.

ووجه مديري المستشفيات بمراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين، لتغطية مختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، ومن توافر الأسطوانات الكافية بالمخازن، ومتابعة الإستهلاك اليومي للأكسجين وفقاً للحالات الصحية بالمستشفي،

وشدد حميدة على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم اليومي، والمتابعة المستمرة لعمل الفرق الطبية داخل أقسام العزل والعنايات المركزة وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وعدم وجود زيارة أو مرافقين مؤكدا على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، والمتابعة المستمرة لحالات .