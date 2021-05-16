شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادق فرح واتخاذ الاجراءات القانونية اتجاه المخالفين بأشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية، عن قيام حملة من مجلس المدينة وقسم الاشغالات بالمجلس بفض سرادق لأحد الأفراح بمدينة أشمون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرار مجلس الوزراء، والتنبيه مشدداً بعدم إقامة أي إحتفالات أو تجمعات تضر بحياة المواطنين.

وشدد سرور على نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد المستمر بالشارع واستمرار شن الحملات، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بأشمون من إنتشار فيروس كورونا.