شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: ضبط 230 ألف كيلو أغذية منهية الصلاحية بمركز قطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل صحة الغربية، إن لجنة مراقبه الأغذيه شنّت، الأحد، حملة بمركز قطور حملات على محلات الأسماك المملحة ومعامل منتجات الألبان والسوبر ماركت والثلاجات والمصانع بدائرة الإدارة الصحية بقطور، للمرور والتفتيش على أماكن تصنيع وعرض المواد الغذائية، للتأكد من المواد الغذائية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد ٤٣ منشأة غذائية مختلفة، وتم سحب عدد ٩٧ عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد٢٠ محضر، لوجود قصور في الاشترطات الصحية، وتحرير عدد ٥٢ محضرًَا للعاملين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وتحرير عدد ١٠ محاضر غش أغذية، وإعدام ٥٧ كليو مواد غذائيه تالفة وفاسدة، وضبط ١٦٨ لتر خل غير صالح لإضافة خل صناعي، وضبط ما يقرب من 230 ألف كيلو أغذية مختلفة منتهية الصلاحية، وغلق عدد ١٥ منشأة غذائية تدار دون ترخيص.