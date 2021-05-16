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تكريم عدد من أطقم التمريض المتميزين بمستشفيات الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة بالأقصر، عدد من أعضاء هيئة التمريض المتميزين على مستوى مستشفيات المحافظة ومنافذ الخدمات الصحية المختلفة بحضور مديرى المستشفيات ورئيسات التمريض بالمستشفيات.

وخلال الاحتفالية تم توزيع شهادات التقدير على المتميزين من التمريض ،وتوجيه رسالة شكر لهم اعترافا بدورهم الرئيسي في تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمرضى .

وأشادت وكيل مديرية صحة الاقصر بدور أطقم التمريض وخاصة خلال جائحة وأنهم الركيزة الأساسية في المنشآت الصحية والمستشفيات وأنهم يقومون بتقديم الخدمة الطبية على أحسن مستوى موجهين لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد لخدمة المرضى.

وتابعت أن هذا التكريم تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد، وتعليمات وتوجيهات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالاقصر .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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