شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر تتابع التسرب البترولي بمنطقة خليج جمشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة التسرب البترولي بخليج حمسة شمال البحر الأحمر زيارة متابعة من باحثي جهاز شؤون البيئة والإدارة العامة للبيئة بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحميات الطبيعية بالغردقة لموقع الجمشة لمشاهدة ومتابعة أعمال التامين والشفط للزيت الخام التي تتم بمنطقه الجمشة وكذلك عمل مسح بحري.

وأشاد الباحثون بالدور الكبير والمجهود والاجراءات التي تقوم بها الشركه العامة للبترول للسيطرة على ما تسببه من هذه الظاهره الطبيعية التي حدثت بحقل الجمشة وأن الموقع مؤمن تماما بالاجهزة والمعدات والحواجز المطاطية.

وأكد مسؤولو الشركة العامة للبترول، لـ«المصري اليوم»، حدوث تسرب بترولي للزيت الخام الخفيف من باطن الأرض بسبب حدوث زلزال متوسط القوة بالمنطقة التابعة للشركة العامة للبترول والتي تقع غربي خليج السويس وعلى بعد ٩٠ كيلو متر ناحية الجنوب من مدينة رأس غارب وعلى بعد 60 كيلو متر عن مدينة الغردقة، وهي تلك المنطقة التي ارتبط باسمها أول كشف بترولى في منطقة الشرق الأوسط، وعلى ما يبدو أن المنطقة التي سجلت هذا الحدث التاريخي عن طريق النشع البترولي لازالت تعيد هذا النشع بين الحين والحين مما جعل الجيولوجيا تتداخل مع التاريخ لتفسير هذه الظاهرة الطبيعية المتكررة على مدار التاريخ منذ عام ١٨٨٦ وحتى ذلك الحين دون حدوث أي نشاط حفر في المنطقة، مما يؤكد أن هذا النشع البترولي يرجع إلى طبيعة المنطقة الطبوغرافية من جهة ووقوع المنطقة في منطقة نشاط زلزالي.