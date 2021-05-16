شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر: استئناف العمل بجميع الكليات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، استئناف العمل، غداً الإثنين، بحميع كليات الجامعة.

وشدد «عزوز» في تصريحات صحفية، الأحد، على تطبيق جميع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية والتي تتضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب بالقاعات الدراسية، والتأكيد على ارتداء الكمامات، وإجراء أعمال التعقيم والتطهير بصفة دورية .

تأتى هذه الإجراءات في إطار حرص جامعة الأقصر على سلامة أبنائها الطلاب والطالبات في مواجهة جائحة كورونا .