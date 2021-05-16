شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف حقيقة جدول الثانوية العامة المتداول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، صحة جدول امتحانات الثانوية العامة المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد شوقي، أن الجدول المتداول لا أساس له من الصحة، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة قريبا عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة فور اعتماده رسميا، وكذلك تفاصيل وموعد تسليم أرقام الجلوس وأماكن اللجان للطلاب.

وناشد الدكتور طارق شوقي، أولياء الأمور والطلاب، بعدم الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا، والتحقق من الأخبار من الوزارة وقنواتها الرسمية.