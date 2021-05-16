شكرا لقرائتكم خبر عن شكري أمام مجلس الأمن : بعد 42 عامًا على إطلاق عملية السلام لم تقدم إسرائيل شيئًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أمام مجلس الأمن، مساء الأحد، أنه بعد 42 عامًا على إطلاق عملية السلام، لم تقدم إسرائيل شيئًا.

وقال : «شهدنا استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس المحتلة، ولم يراعِ الاحتلال الإسرائيلي حرمة الشهر الفضيل ولا حرمة عيد الفطر، ما أغضب الملايين حول العالم».

وأشار «شكري» إلى ضرورة حل الدولتين، وأنه السبيل الوحيد للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق السلام دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف «شكري» ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس، مع احترام الوضع القانوني والتاريخي، في ظل إشراف المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية.