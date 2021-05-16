شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية : لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الخارجية، سامح شكري، أن التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ مما وصفه بأنه عملية تهجير ممنهجة جرت في حي الشيخ جراح بالقدس.

وقال «شكري»، في كلمته أمام مجلس الأمن : «القضية الفلسطينية شهدت انتكاسات متوالية عبر تاريخها، وهو ما أوصلنا إلى المشهد الحالي»، مشيرًا إلى أنه «لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية».

وتابع : «شهدنا خلال شهر رمضان استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس، ومصر سعت منذ البداية عبر اتصالات مكثفة إلى إقرار وقف فوري لإطلاق النار وإحياء مفاوضات جادة».

وأكد : «حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، مشددًا على أن مصر لا ترى سبيلًا لحل الأزمة إلا عبر نَيْل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها دولة مستقلة.