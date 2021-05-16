شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يتفقد فرق تطعيم المواطنين من داخل كنيسة ماري جرجس بالصباح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، بتفقد الفرق الطبية المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد من داخل كنيسة ماري جرجس بالصباح.

شارك في الجولة الدكتور رضا فكري وكيل المديرية، والدكتور آسر البنا مدير عام إدارة الطب الوقائي والرعاية الاساسية بالمديرية، حيث كان في استقبالهم القس يوحنا منير مع الآباء الكهنه بالكنيسة، وذلك لمتابعة الاطمئنان على التجهيزات الطبية وإتباع الفرق المتواجدة داخل الكنيسة لكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد خلال التطعيمات، ويأتي هذا لتسهيل عمليات التوسع بالوصول لتطعيم كافة الشرائح المستهدفة من خلال تلقي للقاح فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وبدعم من اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

الحفناوي يتفقد تطعيمات المواطنين بلقاح فيروس كورونا من داخل كنيسة ماري جرجس بالصباح