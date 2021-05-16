شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة يتابع سير العمل بالمستشفيات ومراكز اللقاح بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المراكز الصحية بشبين الكوم وبميت خاقان، وذلك لمتابعة الفرق الطبية الخاصة بتطعيم المواطنين من الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وفقاً للفئات المستحقة لتلقي التطعيم بلقاح كورونا .

كما تفقد وكيل وزارة الصحة انتظام سير العمل، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية وجاهزيتها، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، واتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والتأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ على اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.