شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 122 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والحاويات، وبلغ إجمالي عدد السفن المترددة على الميناء 32 سفينة تحمل سلعًا وبضائع استراتيجية.

وصرح أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، بأن البضائع المتداولة تُقدر بـ122 ألف طن، وتشمل مواد بترولية وبضائع عامة.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أنه جرى تداول 1548 حاوية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

من جانبه، وجّه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.