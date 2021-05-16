شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رحمي يكلف رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة منظومة القمامة في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على رفع المخلفات بشكل دوري خلال الورديات المختلفة داخل مركزي المحلة وسمنود وقام بتكليف رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة منظومة النظافة خلال أسبوع، جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها المحافظ، اليوم الأحد، في مركزي المحلة وسمنود.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ شوارع منشية البكري، وجمال عبدالناصر، وشكري القوتلي، والرجبي، وميدان المشحمة، وميدان المحطة بالمحلة، واستمرت الجولة بتفقد المحافظ لشوارع مدينة سمنود، حيث وجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة بالشوارع، وإزالة كافة التراكمات بالمدينة بشكل مستمر.

وكلف محافظ الغربية، رئيس مركز ومدينة المحلة بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بمركز ومدينة المحلة وإعداد تقارير يومية عن ذلك، كما وجه بإمداد الأحياء بمعدات إضافية من مجلس المدينة، تمكنهم من رفع المخلفات بشكل دوري.

يُذْكَر أن محافظة الغربية، قامت برفع ٥٨ ألف و٧٧١ طن من القمامة، خلال شهر أبريل.