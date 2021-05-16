شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب لوحات باسم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد على شارع مستشفى الحميات بأرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحده المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عبدالله عاشور، بإستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتممة لقرار المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر بإطلاق اسم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد على شارع مستشفى الحميات بمدينة أرمنت غرب الأقصر.

وأكد عاشور أنه تم تصنيع اللوحات المعدنية والانتهاء من تركيبها والتى تحمل إسم فضيلة الشيخ وقد تم مخاطبة جميع الجهات الإدارية بالتغير كالبريد ومركز شرطة أرمنت والضرائب العقارية.

يذكر أن الشيخ عبدالباسط عبدالصمد من مواليد الأول من يناير ١٩٢٧ بقرية المراعزة الشرقية مركز أرمنت جنوب غرب الأقصر ويعد أحد أعلام تلاوة القرآن البارزين، وقد لُقب بعدة ألقاب مثل«الحنجرة الذهبية» و«صوت مكة»، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984.

وجاء ذلك بناء على جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر رقم (2) لعام 2021م برئاسة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر؛ والتى تم فيها الموافقه بالإجماع على اطلاق اسم فضيلة القارىء الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد على أكبر شارع بمدينة أرمنت ويقع بمنطقة المراعزه مسقط رأسه.