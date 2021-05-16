شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتبرع بالدم لصالح ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء حملة للتبرع بالدم لصالح ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأكد بيان صادر عن المديرية، أنه في إطار الدور الوطنى لأبناء محافظة شمال سيناء قام اليوم أعضاء برلمان الشباب بمحافظة شمال سيناء بحملة للتبرع بالدم لصالح المصابين الفلسطيني جراء العمليات العسكرية بقطاع غزة.

وأكد كليب راشد مصبح مدير عام المديرية على جاهزية أعضاء برلمان الشباب بالمحافظة على تقديم كافة أنواع الدعم الحالات الفلسطينية من رعاية واستقبال المرفقين للمصابين وتنفيذ حملات للتبرع بالدم في مستشفي الشيخ زويد المركزي والعريش العام.

حملة للتبرع بالدم لصالح ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة

حملة للتبرع بالدم لصالح ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة