شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام توريد القمح بالغربية بعد إجازة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انتظام أعمال توريد القمح، وذلك عقب توقفها في أول وثان أيام عيد الفطر المبارك، حيث استلمت المحافظة ١٠١١٢٣ طنh و٣٢٢ كجم من الأقماح المحلية من خلال ٢٢ موقع تخزين منتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد في ١٥ أبريل الماضي وحتى صباح اليوم، بنسبة ٧٦.٩ ٪ من المستهدف توريده هذا العام والمقدر بـ ١٣١٣٣٨ طنا، مشيراً إلى أنه تم حصاد ١٠١١٢٣ فدانا من إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح لهذا العام والبالغة ١٣١٣٣٨ فدانا.

وأكد الدكتور رحمي أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد، حيث يتم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

كما وجه المحافظ بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.