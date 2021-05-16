شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر موعد للتسجيل في اختبار EST لطلاب الدبلومة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الموعد النهائي لتسجيل طلاب الدبلومة الأمريكية في محاولة يونيو لامتحان EST هو يوم الثلاثاء 18 مايو الجارى.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لطلاب الدبلومة الأمريكية أن يسجلوا الآن من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://est.moe.gov.eg

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن امتحان EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية الذي يسمح بمسار جديد إلى الجامعات في مصر.

وأكدت الوزارة أن امتحانات ال SAT مقبولة في تنسيق الجامعات حتى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ولن يعتد بنتائج هذا الامتحان بعد هذا التاريخ بأى شكل من الأشكال.

وامتحانات ACT مقبولة حتى تاريخ ١٥ أغسطس ٢٠٢١ وهي المحاولة الأخيرة المعترف بها لدخول الجامعات المصرية.

وأن امتحانات EST الدولية، والتي تديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي الامتحانات الرسمية الوحيدة المؤهلة للتنسيق بالجامعات المصرية (بعد فترة سماح من ١٥ فبراير إلى ١٥ أغسطس ٢٠٢١) لطلاب Grades 11، 12.

ويسمح لطلاب Grades 11، 12 بالـ matching وكذلك الـ super matching عبر نظم التقييم المختلفة كاستثناء في هذه المرحلة الانتقالية.