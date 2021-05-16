شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ الثلاثاء المقبل.. 15 معلومة عن الامتحان التكميلي لصفوف النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد الامتحان التكميلى لطلاب صفوف النقل، عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وفيما يلى 15 معلومة عن الامتحان التكميلى لصفوف النقل. تبدأ الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 مايو الجارى.

يؤدى الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الاعدادى بمدارس تعليم الجيزة خلال يومي 18 و19 مايو الجاري.

تبدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى خلال الفترة من 18 وحتى 22 مايو الجاري.

يؤد الامتحان التكميلى الطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل بصفوف النقل ( من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) .

يؤدى الامتحان التكميلى الطلاب الذين تخلفوا عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوي).

يؤدى الامتحان التكميلى الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة.

يؤدى الامتحان التكميلى الطلاب الذين لم يحصلوا على ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية.

يعقد الامتحان التكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية.

يضم الامتحان 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة .

زمن الامتحان ساعة واحدة .

لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.

تم الانتهاء من تجهيز وطباعة جداول الامتحانات والاعلان عنها داخل المدارس.

يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بالمدارس.

إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا .