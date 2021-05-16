شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمحل ملابس وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع بأحد محال الملابس الجاهزة، بمنطقة محطة الرمل، وسط المحافظة، وذلك دون وقوع إصابات.

تولقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اخطاراً، اليوم الأحد، من قسم شرطة العطارين، يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق بأحد المحال التجارية الخاصة ببيع الملابس الجاهزة بمنطقة محطة الرمل بدائرة القسم.

وعلى الفور، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية برفقة سيارة اسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص نشوب النيران بالمحل المشار إليه، وتمت السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها للمحال المجاورة.

فيما رجح مصدر أمنى ان يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا في وصلات جهاز التكييف الخاص بالمحل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.