شكرا لقرائتكم خبر عن تضامنا مع القضية الفلسطينية.. شباب الدقهلية يشعلون النيران في علم إسرائيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر عدد من شباب قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل على حي الشيخ جراح، والمسجد الأقصى برسم صورة لعلم إسرائيل على الأرض ثم أشعلوا النسران فيه بعد وضع مادة حارقه عليه.

كان قطاع غزة شهد عدد من الاعتداءات من جانب الاحتلال الإسرائيلي، راح ضحيتها أكثر من 188 شهيد منهم 55 طفل و44 سيدة و1230 إصابة حسب احصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتجمع العشرات من شباب قرية الكرما بإحدى الشوارع وقاموا برسم العلم الإسرائيلي بمواد دهان ومواد قابلة للاشتعال ثم قاموا بإشعال النيران فيه تعبيرا عن رفضهم عن الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينين العزل.

وردد الشباب هتافات «بالروح بالدم نفيديكى يا فلسطين «و» القدس عربية «.

وقال أحمد المصري أحد شباب القرية: «قمنا بهذا العمل كنوع من التضامن ومشاركة شعبنا الفلسطيني في وقوفه ضد جرائم الاحتلال واستهداف المقدسات الدينية واهالي منطقة حي الشيخ جراح وكذلك قصف المدنيين بمدينة غزة».

وأضاف «قمنا بتوفير مواد الدهان والمواد القابلة للاشتعال وبعدها رسمنا العلم الإسرائيلي على الأرض واشعلنا النيران فيه، مع ترديد هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد «المصرى» أن موقف الحكومة المصرية وشعب مصر من القضية الفلسطينية ثابت على مر العصور فهي قضية مصيرية والقراراتها الأخيرة للحكومة المصرية بفتح معبر رفح البري أمام المصابين من اهالي مدينة غزة وكذلك إرسال الطواقم الطبية للمساعدة في انقاذ الجرحي وسيارات الإسعاف لنقلهم للمستشفيات المصرية لتلقي العلاج أكبر دليل أنها قضيتنا أيضا.

شباب قرية فى الدقهلية يشعلون النيران فى علم اسرائيل

شباب قرية فى الدقهلية يشعلون النيران فى علم اسرائيل

شباب قرية فى الدقهلية يشعلون النيران فى علم اسرائيل