شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: التنسيق بين أجهزة الدولة نجح في الحد من التعديات على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح الأحد، بزيارة مقر الإدارة المركزية لحماية الأراضي بحضور الدكتور أنور عيسي، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي لتوجيه الشكر لهم على جهودهم المتميزة في منع التعدى على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال «القصير»، في تصريحات صحفية، الأحد، إن حماية الأراضي وبالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات استطاعت منع التعدي على الأراضي الزراعية والوصول بالتعديات إلى أدنى مستوياتها هذا العام بالإضافة إلى القيام بإزالة جميع حالات التعديات في مهدها وإعادة الشيئ إلى أصله مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف وزير الزراعة أنه يجب الإشادة بالمتميزين وبالجهود التي يبذلها العاملون في خدمة الوطن للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لأنها المصدر الرئيسي للغذاء، مشددًا على أهمية دور القطاع الزراعي في تحقيق طموحات الدولة المصرية في الأمن الغذائي للمصريين.

وقام «القصير» أيضًا بزيارة العاملين بإدارة الشكاوى والخط الساخن بالوزارة وأشاد بجهدهم في تلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشاد وزير الزراعة بالعاملين بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى لاستمرار عملهم في جميع المحطات ومواقع العمل على مستوى الجمهورية خلال الإجازة للانتهاء من إعداد وتجهيز التقاوي للمحاصيل الشتوية.

ووجه وزير الزراعة الشكر إلى كل قطاعات الوزارة التي استمرت في العمل خلال إجازة العيد لتادية الخدمات للمواطنين والمزارعين والمصدرين مثل الخدمات البيطرية والحجر الزراعي ومعامل متبقيات المبيدات ومكافحة العفن البني في البطاطس ومديريات الزراعة بالمحافظات مشيرًا إلى أهمية دور وزارة الزراعة المحوري مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى.

وأكد «القصير»، أنه انطلاقا من سياسة الثواب والعقاب كما يتم محاسبة المقصرين فإنه يجب أيضًا الإشادة بالمتميزين في القطاعات المختلفة لتشجيعهم على الاستمرار في إجادة عملهم وتحفيز غيرهم على الإجادة والإتقان.