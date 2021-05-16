شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعو «أبوتشت» في قنا يشتكون عدم صرف الأسمدة الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن عدد كبير من مزارعي القصب في مركز أبوتشت بمحافظة قنا، تقدموا بشكاوي للنقابة العامة للفلاحين لعدم وصول الأسمدة الصيفية لكافة الجمعيات الزراعية بالمركز، لافتا إلى أن عدم وصول الأسمدة للمركز سيضر بما يقارب 30 ألف فدان مزروعة بمحصول القصب.

وأكد نقيب الفلاحين، أن أزمة توزيع الأسمدة تفاقمت في صعيد مصر في الفترة الأخيرة، بسبب اتجاه شركات انتاج الأسمدة لتصدير الأسمدة طمعا في زيادة الأرباح وعدم التزامها بتوريد الحصة المقررة لوزارة الزراعة، والتي يفترض أن تكون 55%من إجمالي إنتاجها، مقابل حصول الشركات على الغاز المدعم من الدولة، وفي ظل تراخي وزارة الزراعة في المطالبة بالأسمدة من هذه الشركات وخروج بعض مصانع الأسمده من الخدمة، فإن أزمة عدم وصول الأسمده المدعمة لمستحقيها تتفاقم.

وأوضح أبوصدام، أن وجود فرق سعر كبير بين السماد المدعم والسماد الحر، يشكل عقبة كبيرة في إدارة توزيع الأسمدة، حيث يشجع هذا الفرق بعض الموظفين على الفساد، مشيرا أن سعر طن الأسمده اليوريا المدعم يباع بـ 3290 جنيه، بسعر ثابت منذ سنوات، بينما يبلغ سعر البيع لنفس النوع في السوق الحر 4600 جنيه للطن.

وطالب أبوصدام، وزارة الزراعة، بالعمل بأقصي جهد وسرعة لتوصيل الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا على ضرورة تحرير أسعار الأسمدة للقضاء على هذه الأزمة الموسمية.