شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لغير المصريين المقيمين على أرض مصر الحصول على لقاح كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترددت أقاويل في الفترة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حول أحقية غير المصريين المقيمين على أرض مصر في تلقي لقاح كورونا والتسجيل على موقع الوزارة للحصول على اللقاح.

وبسؤال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، قال إن ضيوف مصر من غير المصريين المقيمين على أرض مصر لهم كل الحق في التسجيل للحصول على اللقاح.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «بالفعل الموجودين على أرض مصر يحصلون على اللقاح، مثلهم مثل المصريين تماما وذلك لسببين، الأول هو اهتمام القيادة السياسية بضيوف مصر حيث سبق ووجه الرئيس خلال حملة القضاء على فيروس سي بتخصيص مبادرة للأجانب المقيمين على أرض مصر وتم بالفعل علاج المصابين منهم، ونفس المبدأ نعتمده الآن في تناول اللقاح، لأن أي شخص مقيم في مصر لو أصيب بالعدوى بالتأكيد سيكون مصدرا للعدوي للجميع سواء مصريين أو غيرهم، وبالتالي يتم تطعيمه لمنع انتشار العدوى».

المصري اليوم تحاور المهندس «أيسم صلاح» مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات

وأضاف، هناك عدد كبير من الأجانب حصلوا بالفعل على اللقاح حتى الآن، لأنه خلال التسجيل على الموقع تظهر خانة الجنسية، وإذا كان الشخص غير مصري يطلب منه رقم جوار السفر وليس الرقم القومي، ثم يستكمل باقي الإجراءات حتى تصل له الرسالة بموعد ومكان تلقي اللقاح مجانا شأنه شأن المصريين تماما.

ونصح مستشار وزيرة الصحة المواطنين الراغبين في التسجيل لتلقي لقاح كورونا أن يسجلوا بياناتهم بدقة، خاصة البيانات الطبية، لافتا إلى أن أولوية الحصول على لقاح كورونا، تتبع قواعد أقرتها منظمة الصحة العالمية، وهي أن أكثر الفئات أولوية في تلقي لقاح كورونا هم: العاملون بالقطاع الطبي، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة، أصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم الأكثر تأثرا بالإصابة وقد تحدث لهم مضاعفات حال الإصابة قد تقود إلى الوفاة، كبار السن، الفئات الأخرى.

وأشار، مستشار وزيرة الصحة، إلى أن الأولوية تكون عادة لمن لديه قدر أكبر من الأمراض المزمنة، بحيث أن الشخص الذي لديه 3 أمراض مزمنة سيكون له أولوية التطعيم عن الشخص الذي له مرضين مزمنين.

وأوضح أنه يتم تقسيم المتقدمين لطلب الحصول على لقاح إلى من لديهم 3 أمراض مزمنة فما فوق، ثم مرضين ثم مرض واحد، ولفت إلى أن المرض المزمن يجعل صاحبه له أولوية تلقي اللقاح عن الشخص المسن (كبير السن) الذي لا يعاني من أمراض مزمنة.

ونصح المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة المتقدمين بكتابة كل الأمراض التي لديهم لأن ذلك يعطي لهم أولوية في الحجز، كما نبه بضرورة تقديم المستندات التي تثبت حالتهم الصحة عند تلقي اللقاح، والمتمثلة في تقرير طبي وروشته أو قرار علاج على نفقة الدولة أو أي وسيلة تثبت إصابة الشخص بمرض مزمن.