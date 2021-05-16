شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوجه رسالة لأولياء أمور طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية: «اطمأنوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، إن الدولة المصرية لا تتهاون إطلاقًا ولا تدخر جهدًا في سبيل حماية أبنائها الطلاب من عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث يتم التشديد على مسؤولي التربية والتعليم بالمتابعة وعدم التهاون في تنفيذ كل بنود خطة الدولة في هذا الشأن.

ورد محافظ بني سويف على سؤال وجهه «المصري اليوم» بشأن وجود حالة من الخوف تسيطر على أولياء أمور طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية خلال تواجد أبنائهم في المدارس، وهل هناك خطة من المحافظة لتوفير عنصر الأمان من فيروس كورونا للطلاب، وقال المحافظ: «هذه رسالتي إلى أولياء الأمور أقول لهم اطمأنوا، فالدولة المصرية لا تتهاون إطلاقًا ولا تدخر جهدًا في سبيل حماية أبنائها الطلاب من عدوى الفيروس، حيث يتم التشديد على مسؤولي التربية والتعليم بالمتابعة وعدم التهاون في تنفيذ كل بنود خطة الدولة في هذا الشأن، حيث يتم ارسال تقارير يومية لمكتبي عن الموقف ونتائج المتابعة الميدانية على المدارس».

وأضاف: «فيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية تمت مراعاة أن يكون لكل مادة يوم واحد فقط للتيسير على الطلاب وتخفيف الكثافة والتواجد داخل اللجان»، حيث تجرى الامتحانات على مدار 6 أيام، مضيفًا أنه تم تكليف وكيلة الوزارة بعقد اجتماع موسع بمديرى الإدارات التعليمية لمراجعة الترتيبات النهائية المنفذة استعدادًا لإجراء الامتحانات، والتأكيد على تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتشديد على توفير الأجواء المناسبة والهادئة لأداء الامتحانات.

ويتم التعاون مع التربية والتعليم لتنفيذ خطة الوزارة لتنفيذ إجراءات احترازية بالمدارس والإدارات التعليمية للوقاية من فيروس كورونا لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بفيروس كورونا وأن جميع المدارس ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل بداية الامتحانات بـ24 ساعة.