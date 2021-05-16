شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرانسيس يوجّه رسالة عاجلة: ما يحدث في القدس «مأساة غير مقبولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، رسالة عاجلة بشأن ما يحدث في القدس حاليًا، مطالبًا الجميع بالعودة إلى الحوار ووقف إطلاق النار.

قال «فرانسيس»، في رسالته: «أيها الاخوة والاخوات نتابع باهتمام بالغ ما يحصل في الأرض المقدسة، وخاصة في غزة حيث هناك صراع بالسلاح، وهناك دائرة من العنف والموت وهناك عدد من الجرحى وهناك أطفال قد قتلوا، هذه مأساة غير مقبولة لأن الموت علامة على أننا لا نريد ان نبني المستقبل، لذلك وسط هذه الكراهية وهذا الدمار انه جرح للعيش المشترك السلمي».

وأضاف: «علينا أن ننفتح إلى الحوار فورا، أن الانتقام والكراهية اين ستقودنا؟ هل سنبني السلام بهدم الآخر، أن الله خلق العالم والناس متساويين بكل شئ ويريدهم أن يعيشوا اخوة واخوات، إنني أدعو فورا إلى وقف كل أعمال السلاح بإسهام من الأمم المتحدة والفلسطينيين والإسرائيليين ليجدوا درب الحوار، ولكي يكونوا بناة سلام وعدالة خطوة بعد خطوة نحو العيش المشترك بين اخوة وخاصة من أجل الأطفال».

وقال إنه يصلي من أجل السلام،موجهًا نداء حاداً من اجل احترام كرامة الانسان المتساوية ومع كرامة أي إنسان آخر وبالأخص من اجل الاطفال الذين قال بأنهم ضحايا من ضمن الذين يقتلون يوميا أو يجرحون، وكذا وقف كل أعمال السلاح والتي وصفها بأنها مبنية على الكراهية وروح الانتقام، حيث وصفها بأنها لن تبني السلام، فالسلام يُبنى على الاحترام وعلى الاخوة وعلى الحوار الذي وحده سيقود إلى الحل الذي نريده في الأرض المقدسة.

وعقب رسالة البابا فرانسيس بدأت أجراس الفاتيكان تقرع بالتزامن مع أجراس الفاتيكان تقرع الأجراس في الأراضي المقدسة، في كنيسة القيامة وجميع الكنائس في فلسطين من الجليل إلى غزة الجريحة.