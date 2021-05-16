شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القليوبية تلزم العاملين والمترددين على الشركة بارتداء الكمامات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الأحد، أعمال تطهير وتعقيم نفذتها لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامناً مع عودة العمل بالمكاتب، اعتباراً من غد الإثنين في إطار الحرص الدائم على سلامة العاملين وتقليل فرض انتشار العدوى.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإداره، في بيان صحفي، إن صحة وسلامة موظفي الشركة تعتبر على رأس أولويتنا، إلى جانب الحفاظ على سير العمل بشكل مستقر لخدمة عملائنا الكرام، وأن لدينا خطة بصفة دورية لرش وتعقيم مكاتب وإدارات الديوان العام والطرقات ودروات المياه والسلالم وقاعات الاجتماعات، وذلك ضمن إجراءات مجابهة العدوى بفيروس كورونا.

ونوه «مجاهد»، إلزام العاملين والمترددين على الشركة بفروعها ومراكز خدمة العملاء بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم السماح للموظفين والمواطنين بدخولها بدون ارتداء الكمامات، وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المنشآت الخدمية، وإعداد تقارير دورية، بالتوازى مع المرور الميداني، للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات والقرارات تأتى في إطار توفير بيئة صحية وآمنة للحد من انتشار الفيروس حرصا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين على السواء من خلال الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والمساهمة مع كافة الجهود التي تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وتدابير وقائيه لمكافحه كوفيد ١٩ للعاملين بمياه القليوبية

وتدابير وقائيه لمكافحه كوفيد ١٩ للعاملين بمياه القليوبية

وتدابير وقائيه لمكافحه كوفيد ١٩ للعاملين بمياه القليوبية

وتدابير وقائيه لمكافحه كوفيد ١٩ للعاملين بمياه القليوبية

وتدابير وقائيه لمكافحه كوفيد ١٩ للعاملين بمياه القليوبية