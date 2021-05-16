شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: نبات البوسيدونيا وراء شائعة تلوث شواطئ الساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بإرسال لجنة عاجلة لمعاينة شكوى أحد المواطنين بوجود تلوث بشواطئ إحدى قرى الساحل الشمالى بالكيلو 57، وعلى الفور تم توجيه لجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية للمعاينة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أنه تبين عدم وجود أى نوع من التلوث بالمنطقة، وانما تبين وجود كميات من الأعشاب البحرية الطبيعية التى توجد فى هذه المنطقة بشكل طبيعى وتسمى "البوسيدونيا "وليست تلوث زيتى.

وأكدت وزيرة البيئة أن البوسيدونيا أوسينيكا (Posidonia Oceanica) تعد من النباتات المستوطنة فى البحر المتوسط ​​ومن أكثر أنواع الأعشاب البحرية انتشارا فى مياهه، وواحدة من الثروات البحرية الرئيسية فى المنطقة وتسمى “برئة البحر المتوسط” لأنها واحدة من أهم مصادر تزويد الأكسجين للمياه الساحلية، مضيفة أن البوسيدونيا تعتبر مؤشرا هاما عن جودة المياه الساحلية نظرًا لحساسيتها الشديدة للتلوث حيث لا يمكنها أن تنمو إلا فى المياه النظيفة وغير الملوثة.

وأوضحت الدكتورة فؤاد، أن تلك الأعشاب يمثل وجودها أهمية غذائية قصوى لمجموعة كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية الحيوانية التى تستخدم هذه الموائل كمأوى آمن للراحة والتفريخ والحضانة، كما تعتبر عنصرا هاما لمقاومة نحر الشواطئ وتثبيت التربة وكسر الأمواج.

وأضافت وزيرة البيئة أنه أثناء دورة حياة هذا النبات تتجدد الأوراق والريزومات فتخرج الأوراق القديمة وتحملها التيارات والأمواج إلى الشاطئ، مؤكدة أن وجودها على الساحل مهم بيئيا للعديد من الكائنات وعودتها للمياه بفعل الأمواج والرياح يساعد على زيادة الإنتاجية بعد تحللها.