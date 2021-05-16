شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لن يتم تطعيم أى شخص دون التسجيل على الموقع وتلقى الرسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى وبرنامج "واتس اب" من توجه المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا دون التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص لتلقى اللقاح أو دون انتظار وصول رسالة للمواطنين بموعد ومكان تلقى اللقاح، حيث أن تلك المعلومات عارية تمامًا عن الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه لن يتم تطعيم أى شخص دون الحجز على الموقع الإلكترونى المخصص لتلقى اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg ووصول رسالة تتضمن حجز الموعد والمكان المخصص له قبل التوجه إلى مركز تلقى اللقاح، وذلك حفاظًا على عدم حدوث تكدس بمراكز تلقى اللقاح وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار مجاهد إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وضعت أولويات لتلقى لقاح فيروس كورونا، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بأولوية التطعيم لكل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهى الأطقم الطبية، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات عند الإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت مجاهد إلى أن إجمالى لقاحات فيروس كورونا المستجد التى استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغ 5 ملايين جرعة، مضيفًا أنه تم تخصيص 400 مركز لتلقى اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المركز الكبير بأرض المعارض بمنطقة مدينة نصر والذى يستوعب تطعيم 10 آلاف مواطن يوميًا.

وأضاف أنه تم تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.