شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى فى باريس.. أفريقيا محور العلاقات المصرية الفرنسية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مطار أورلى بالعاصمة الفرنسية باريس، فى زيارة لفرنسا للمشاركة في مؤتمرى باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وتمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذان سيعقدان يومي 17 و 18 مايو الجاري على التوالي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس السيسى تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.



الرئيس فى باريس.. أفريقيا محور العلاقات المصرية الفرنسية



تفاصيل زيارة الرئيس



زيارات الرئيس إلى فرنسا