الداخلية تُنعش خزينة الدولة بـ مليار و943 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، على 69 مليون و725 ألف جنيه قيمة مخالفات كهرباء، ومليار و873 مليون جنيه قضايا تهريب وأموال عامة، خلال أسبوع بمختلف المحافظات.

جاء ذلك في أعقاب حملات شنتها الأجهزة الأمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة، ومكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وضبط 77 ألف و291 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (69 مليون و725 ألف جنيه).

وضبط 1471 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر مليار و873 مليون جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.